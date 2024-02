KAC schickt VSV im Derby mit einem 6:1 nach Hause

Die Rotjacken legten wie erwartet los wie die Feuerwehr, alleine in der ersten Minute musste VSV-Goalie Lamoureux gefährliche Schüsse von Mursak und Unterweger entschärfen. Dann in ihrem ersten Powerplay wurden aber auch die Gäste gefährlich: Hughes streifte aus spitzem Winkel die Querlatte (8.). Im Überzahl-Spiel der Klagenfurter klopfte auch Fraser aus kurzer Distanz an, brachte den Puck aber nicht ins Tor. Die vorerst größte Chance hatte KAC-Verteidiger Clemens Unterweger: Nach einem herrlichen Querpass von Hundertpfund knallte er den Puck an die kurze Stange, die Scheibe blieb kurz vor der Linie liegen und wurde geklärt. Und dann jubelte plötzlich Blau-Weiß - Lindner traf Goalie Dahm an der Maske und Richter staubte in Minute 16 aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ab