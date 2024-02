Viele Krebs-Todesfälle wären zu vermeiden gewesen

Parallel dazu gibt es in der Forschung enorme Fortschritte: Allein im Vorjahr wurden in Österreich 16 neue onkologische Medikamente zugelassen. ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz: „Wenn es gelingt, weitere Krebsarten durch Impfungen zu vermeiden, wäre dies ein Riesenschritt. Um dies zu ermöglichen, braucht es aber auch eine starke Vernetzung der besten Köpfe in Europa.“