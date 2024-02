Okan Aydin kommt an den Bodensee

Aydin hat Vergangenheit in Österreich. Für Hartberg, wo er vor seinem Wechsel nach Debrecen im Februar 2023 spielte, kam er in zwei Spielzeiten auf 26 Bundesligaeinsätze. Außerdem stand er für Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt in 75 Zweitligaspielen auf dem Platz.