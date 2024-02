Ende mit Schrecken | Gesangs-Göttin

Ende mit Schrecken. Wahlen im Herbst? Oder doch schon vor dem Sommer? Es ist das derzeit verbreitetste Rate- und Wettspiel in politischen und journalistischen Kreisen. „Ich wäre ja dafür, beim Herbst-Termin zu bleiben - weiß aber, dass ich da in der Minderheit bin“, flüsterte mir ein hochrangiger ÖVPler noch vor der Nehammer-Rede in der Vorwoche. Kein Wunder also, wenn der Durchschnittstipp in der Vorwoche bei 60:40 für einen Super-Wahlsonntag mit EU- und Nationalratswahlen am 9. Juni lag. Doch dann legte sich der Kanzler und ÖVP-Chef am Wochenende - vermeintlich? - überraschend klar fest: „Ich schließe Neuwahlen im Frühjahr für mich aus“, sagte Karl Nehammer in der sonntäglichen „Pressestunde“. Debatte also beendet? Mitnichten! „70:30 für den Juni-Termin“, ist sich wenige Tage danach ein absoluter Partei-Insider sicher. Wie das? Die Welser Rede und das Marketing davor hätten der ÖVP ein spürbares Stimmungsplus beschert - und wer wisse schon, ob sich das bis in den Herbst hinein halten lässt. Und, was spitze Zungen auch anmerken: Wenn die Umfragewerte für Karl Nehammer wieder einbrechen, dann müsse er eine Spitzenkandidatendebatte in der Volkspartei befürchten. Frühere Neuwahlen wären „nichts zum Fürchten“, analysiert Politprofessor Filzmaier denn auch heute in der „Krone“. Ja, vielleicht besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.