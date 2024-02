Großer Ansturm auf die Lehrlingsmesse 2024

„Still sitzen, das wäre nichts für mich“

Und auch der 16-jährie Florian Schaumberger weiß ganz genau, was er will: „Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zuhause und ich möchte unbedingt etwas mit Holz und Wald machen, in Richtung Forstarbeit! Ich könnte nie den ganzen Tag nur am Sessel sitzen!“