Dritter Podestplatz im vierten Rennen für Hämmerle

Olympiasieger Alessandro Hämmerle hat im vierten Saisonrennen des Snowboard-Cross-Weltcups seinen dritten Podestplatz herausgefahren. Der 30-jährige Vorarlberger landete am Samstag in Gudauri in Georgien auf Platz drei. Teamkollege Julian Lüftner gewann das kleine Finale und erreichte als Fünfter sein bestes Saisonergebnis. Den Sieg, seinen dritten in dieser Saison, holte sich der Kanadier Eliot Grondin vor dem Australier Cameron Bolton.