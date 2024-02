Wasserstoffmotorrad soll Reichweitenproblem lösen

Die Partner bringen sich mit verschiedenen Kompetenzen in das Projekt ein. So ist die Czech Technical University (CVUT) auf den Motorradbau spezialisiert. In Tschechien werden entsprechend Fahrzeugaufbau, Ergonomie und Unterbringung der Technik in den verfügbaren Bauraum vorangetrieben. Zu den deutschen Partnern gehört die WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH, die eine neue Generation des Brennstoffzellenstacks entwickelt. Das Chemnitzer Forschungsinstitut übernimmt Dimensionierung und Packaging des Systems.