Glücklicher Gewinner | „Die Umständ´“

Die Umständ´! Der Gewinner der Milliardensumme ist 51 Jahre alt, verheiratet, lebt in Vorarlberg und Wien. Wir wissen sogar, dass er gerade keinen Führerschein hat, weil er beim Viel-zu-schnell-Fahren ertappt wurde. Sogar Beruf und Name sind bekannt: Es dreht sich um Finanzminister Magnus Brunner! Und als solcher, allerdings nur als solcher, darf er sich über die Milliarden freuen - sie gehören nicht ihm, sondern der Staatskasse und somit uns allen. Wie es zum Gewinn kam? Nicht gerade durch eine politische Leistung. Vielmehr, wie man landläufig und umgangssprachlich sagen kann: Die Umständ´ waren´s! Einerseits der Umstand, dass die Steuererträge inflationsbedingt wesentlich heftiger sprudelten als angenommen. So nahm der Bund im Vorjahr um 3,1 Milliarden Euro mehr ein als budgetiert. Und gleichzeitig gab er um sechs Milliarden weniger aus als angesetzt - unter anderem, weil Förderungen in Milliardenhöhe nicht abgeholt wurden und die Zinsen niedriger ausfielen. So reduzierte sich das Defizit von erwarteten 17 Milliarden auf immer noch fette acht Milliarden. Jaja, die Umständ´!