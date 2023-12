240 Millionen Euro: Lotto-Wunder für Österreicher

Außer für einen Spieler – oder eine Spielerin – aus Österreich. Denn Glücksgöttin Fortuna war Freitagabend in Rot-Weiß-Rot gewandet. Wie in Teilen der „Krone“ bereits berichtet, gingen die Euro-Millionen abermals in die Alpenrepublik. Der Gewinner gab auf der Online-Plattform der Lotterien 20 Tipps ab, der letzte entpuppte sich als Volltreffer.