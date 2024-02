Ungleiches Hunde-Duo fror bei 17 Grad in Außenbox

Das Thermometer war Anfang Dezember des Vorjahres auf bis zu minus 17 Grad gesunken. Zeugen schlugen in Hochburg-Ach Alarm, weil sie bemerkt hatten, dass zwei Hunde über mehrere Tage in einer offenen Gartenhütte in kleinen Boxen gehalten und trotz des massiven Wintereinbruchs nicht ins Warme geholt wurden.