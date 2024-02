Berlin mahnt Israel zu Zurückhaltung bei Offensive

Es wird geschätzt, dass sich ungefähr 1,1 bis 1,3 Millionen Menschen in Rafah aufhalten, die dort auf engstem Raum und unter prekärsten Bedingungen lebten. Zunächst mussten die Menschen vor den Kämpfen im Norden flüchten. Nun droht ihnen auch an der Grenze zu Ägypten Gefahr. Das deutsche Außenministerium unterstrich in diesem Zusammenhang: „Die Menschen können sich ja jetzt nicht einfach in Luft auflösen.“