Gaza-Pläne: Scharfe Töne zwischen Israel und USA

Angesichts des kürzlich von zwei israelischen Ministern geäußerten Wunsches nach einer Wiederbesiedlung des Gazastreifens verschärft sich nunmehr der Ton auch zwischen den Regierungen in Washington und Jerusalem. Das US-Außenministerium kritisierte die mögliche Vertreibung von Palästinensern. Israels Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir stellte daraufhin klar: „Die Vereinigten Staaten sind unser bester Freund, aber zuallererst werden wir das tun, was am besten für den Staat Israel ist.“