Ex-Playmates packen aus ++ Glanz & Glamour in Graz

VIPs wie Landeshauptmann Christopher Drexler, Alfons Haider und Richard Lugner waren in Feierlaune: Endlich fand wieder die Opernredoute statt. Doch nicht nur in der Steiermark ging es heiß her: Auch in Wien sorgten die Promis nicht nur für Lacher und Emotionen, sondern waren selbst ganz fasziniert.