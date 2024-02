Skifahrer nach Kollision im Krankenhaus verstorben

Der Mann war einem anderen Wintersportler bei dem Zwischenfall am Montag über die Skienden gefahren, woraufhin beide stürzten. Während sich sein deutscher Unfallgegner an den Armen verletzte, musste der Schweizer noch auf der Piste reanimiert und - laut Polizeiangaben - mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Feldkirch geflogen werden.