Ski-Ikone: „Alles extreme Fahr- und Linienfehler“

In Cortina fiel auf, dass viele Stürze an derselben Stelle passiert worden waren. Kurz nach dem Sprung auf der „Olimpia delle Tofane“ verloren viele Fahrerinnen beim Linksschwung die Kontrolle und krachten - wie Shiffrin und Suter - in die Fangnetze, mussten verarztet und abtransportiert werden.