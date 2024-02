Hinrichtungen nachgestellt: Schüler filmten mit

Drei Tage nach dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust entstanden in einer Berufsschule in Kärnten während einer Unterrichtspause erschütternde, verstörende Bilder: Fünf Burschen knien im Klassenzimmer in einer Reihe mit geneigten Köpfen, zwei Mädchen „spielen“ das Hinrichtungskomitee. Mit zum „deutschen Gruß“ erhobenen Händen. Eine weitere beteiligte Schulkollegin hielt die inszenierte Exekution der jüdischen Gefangenen per Handykamera fest.