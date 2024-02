Silbereisen ist „berufsfremd“ und „unnatürlich“

Solbach will lieber gelernte Profis sehen

Silbereisen, der als Moderator und Sänger eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche ist, besuchte tatsächlich nie eine Schauspielschule. Dennoch verkörpert er seit 2019 in der Serie, sowie bis letztes Jahr in dem Serienableger „Kreuzfahrt ins Glück“, den TV-Kapitän Max Parger.