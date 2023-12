Silbereisen: Erstes Mal Sex auf dem „Traumschiff“

Endlich: Nur wenige Tage nach der „Traumschiff“-Weihnachtsfolge soll es auch für den Kapitän romantisch werden. In der neuesten Folge, die das ZDF und ORF 2 am 1. Jänner ausstrahlen, kommt der 42-Jährige einer Frau an Bord ganz besonders nahe und verliebt sich sogar in sie.