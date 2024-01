Silbereisen gab Pocher Tipps gegen Liebeskummer

„Große öffentliche Trennung“

Er habe dem „Traumschiff“-Kapitän versichert, dass „alles gut“ sei, so Pocher weiter. „Wir haben uns dann auch ein bisschen über die ganze Sache unterhalten und er hat dann auch seine Sichtweise geschildert und auch, wie das damals gewesen ist, als Helene Fischer und er auseinander gegangen sind.“ Das sei „ja auch eine große öffentliche Trennung“ gewesen, weshalb Silbereisen „einer der wenigen“ sei, „der nachvollziehen kann, wenn beide so in der Öffentlichkeit stehen, was dann so auf einen einbricht“.