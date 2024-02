„Niemand weiß, was in seinem Kopf vorgeht“

In Psychiatrie eingewiesen

Mit einer neuen Partnerin hat er zwei Kinder, er verlor aber den Kontakt - vermutlich auch, weil er immer wieder durch Aggressivität und Trinken auffiel. Er verlor auch seinen Status als subsidiär Schutzberechtigter. Einmal wurde er in die Psychiatrie zwangseingewiesen, nachdem er am Linzer Bahnhof randaliert hatte und in den Brunnen gesprungen war. In einer neuen Beziehung - mit dem Opfer der Tat, wegen der er vor Gericht steht - war er ebenfalls aggressiv und extrem eifersüchtig. Seine Eifersucht habe sich zu einem „Wahn“ gesteigert, so Kastner, „und das ist ein Krankheit“.