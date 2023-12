Langer Vorlauf für Prozess nach Amoklauf in Stadt

Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam, in diesem konkreten Fall war es aber anscheinend knapp vor einem „Kolbenverreiber“: Mehr als ein Jahr, nachdem ein Iraker (42) am 9. Jänner in Linz einen Amoklauf begangen haben soll, wird der Beschuldigte endlich vor Gericht stehen. Der erste Prozesstag ist für den 25. Jänner anberaumt, weitere Termine sind am 30. Jänner und am 1. Februar.