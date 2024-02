Lande-Verbot löst sich endlich in Luft auf

Nach den ersten „Krone“-Storys im Sommer 2022 schlugen sich viele Steirer - und auch die Landespolitik - an den Kopf: Ein Uralt-Gesetz verhinderte die Landung von Notarzthelikoptern am Areal des Flughafens Graz, wo sich der Christophorus-Stützpunkt des Öamtc befindet. Begründung: Der Tower ist ab 23.30 Uhr nicht mehr besetzt. Kürzlich berichteten wir über eine weitere Posse: Die Flugsicherung behandelt den Rettungshubschrauber C 12 in Graz neuerdings wie einen Sportflieger. Bei Schlechtwetter muss er am Boden blieben, auch wenn der Pilot etwa bis zur Koralpe freie Sicht hat.