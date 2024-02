Salzburg holt noch einen Innenverteidiger

Konkret handelt es sich um den 19-jährigen Hendry Blank, der aktuell noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. In der laufenden Spielzeit absolvierte Blank eine Bundesliga-Partie für die Schwarz-Gelben (45 Minuten beim 4:0-Sieg in Köln), war viermal in der Youth League im Einsatz und lief 13-mal in der 3. Liga auf.