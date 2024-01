Der Papa war nach Silber der erste Gratulant

Ich will zeigen, was ich kann", hatte Viktoria Bürgler vor dem Start der Junioren-WM in Portes du Soleil gesagt. Schon am Mittwoch setzte die 19-Jährige dieses Vorhaben in Frankreich in die Tat um. Das Talent vom Skiclub Dienten fuhr im Super-G zur Silbermedaille. Die Schweizerin Malorie Blanc gewann, Nicole Eibl aus Oberösterreich wurde Dritte.