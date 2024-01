Salzburgs Industrie kämpft mit sinkenden Erträgen

Die Wirtschaft in Salzburg schwächelt. Das belegt das Konjunkturbarometer der Salzburger Industriellenvereinigung (IV). Und die Aussichten bleiben kühl, nur sechs Prozent der Unternehmen sehen optimistisch in die Zukunft. Denn die Auftragsbücher sind nicht mehr so prall gefüllt wie zuvor. Die IV-Konjunkturumfrage mit insgesamt 34 teilnehmenden Betrieben (17.223 Beschäftigte) für das vierte Quartal 2023 bestätigt den negativen Trend. IV Salzburg-Präsident Peter Unterkofler spricht dabei von einer zunehmenden Unsicherheit, vor allem in der Sachgütererzeugung und der Bauwirtschaft.