Bullen-Trainer: „Wir müssen noch zulegen“

Ist Meister Salzburg schon bereit für den Frühjahrsauftakt kommenden Freitag im Cup-Viertelfinale beim LASK? Diese Frage kann nach dem 0:0 im letzten Testspiel der Vorbereitung gegen Polens Leader Slask Wroclaw nicht klar beantwortet werden. Den Bullen gelang es zwar, die Breslauer vor allem in den ersten 30 Minuten ins letzte Drittel zu drücken. Zudem kamen die Hausherren erst mit Fortlauf der Partie, und wenn selten, in Bedrängnis. Vorne ließen die Mozartstädter im Trainingszentrum Taxham dafür zu oft den letzten Pass, den letzten Punch vermissen. So reichte schon eine Hand, um zwingende Chancen der Bullen zu zählen.