„Quälende Schmerzen“: Camilla-Nichte wird operiert

Ayesha Shand ist die Tochter von Camillas Bruder Mark Shand und Clio Goldsmith. Mit der ehemaligen französischen Schauspielerin war Shand, ein Autor und Naturschützer, von 1990 bis 2010 verheiratet. Im April 2014 war Mark Shand in New York, um an einer Spendenveranstaltung teilzunehmen. Später am Abend soll er vor seinem Hotel gestürzt sein und sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber später an den Folgen der Verletzung.