Kärntner Industrie leidet unter hohen Lohnkosten

Aber auch bei der Lehrlingsmesse will die Kärntner Industriellenvereinigung um zukünftige Fachkräfte rittern. „Die jungen Menschen können dabei nicht nur zuhören und zusehen, sondern gleich selbst ausprobieren, wie chemische Prozesse in Gang gesetzt werden, elektronische Schaltkreise funktionieren und Holz unter den eigenen Händen Formen annimmt“, so Mischensky.