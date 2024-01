Tödliche Tritte ++ Helweins Kunst als Waffe

Zu einem Streit mit tödlichen Folgen kam es in einem Lokal in Graz- Gries. Und: Wiener Künstler Gottfried Helnwein hat das Gmundner Rathaus und das Stadttheater mit drei seiner Werke verhüllt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 30. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.