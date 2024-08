Lugners Erbe ++ ÖVP drängt auf Maßnahmenpaket

Knapp eine Woche nach dem verhinderten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien laufen die Ermittlungen weiter „auf Hochdruck“, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag betonte. Derzeit werden Datenträger wie Mobiltelefone und Kontakte analysiert. Gleichzeitig will die ÖVP kräftig aufrüsten: Bessere Ausstattung der Nachrichtendienste, strengere Gesetze für Vereine und Versammlungen, die Rückkehr der bedingten Untersuchungshaft und mehr Programme zur Deradikalisierung und Extremismusprävention stehen auf der Agenda.