„From Putin with Love“ ++ Wien rüstet auf

Am Montagabend lief im ORF das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Was die Zuschauer allerdings nicht zu sehen bekamen, war eine Störaktion, bei der Grüße an Kickl übermittelt wurden. Und: Wegen mehrerer Events in und um Wien wird diese Woche ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz sein. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 20. August mit Moderatorin Stefana Madjarov.