Lokal: Strache nicht erwünscht ++ Home Invasion

Drei maskierte Männer sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus in Wien-Döbling eingebrochen und haben dort die Bewohnerin überfallen. Die Frau wurde mit Kabelbindern gefesselt und ließen sie hilflos zurück, während sie in deren Auto, einem Mini, samt Beute davonsausten. Nach nicht allzu langer Zeit gelang es der unverletzt gebliebenen Millionärs-Ehefrau, sich von den Fesseln zu befreien und eine Nachbarin zu alarmieren. Die Polizei bittet um Hinweise.