CIA zu Swift-Anschlagsplänen + Identitären-Skandal

Und: Ein Undercover-Bericht des deutschen Fernsehsenders RTL hat vor kurzem aufgedeckt, wie sich Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung in Wien treffen. Dabei sind auch menschenverachtende Ideologien verbreitet worden. Auch der erschreckende Satz „Deutschland brauche ein Srebrenica 2.0“ soll gefallen sein. Das spielt auf das Massaker in Srebrenica am 11. Juli 1995 an. Damals fielen serbische Soldaten in die damalige Schutzzone rund um Srebrenica ein und löschten innerhalb weniger Tage das Leben von mehr als 8.000 bosnischen Muslimen aus.