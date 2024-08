Schüsse nach Hochzeit in Favoriten ++ Hochwasser

Eine Hochzeitsgesellschaft in Wien-Favoriten sorgte für reichlich Aufsehen: Mitten in der Stadt sollen die Gäste in ihre Autos gestiegen und mehrere Schüsse aus den geöffneten Fenstern abgefeuert haben. Und: Hochwasser in Hollabrunn. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 19. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.