Lugner Beisetzung fix ++ Crystal Meth Zuckerl

Richard Lugner wird für eine Gedenkstunde im Wiener Stephansdom aufgebahrt. Die Menschen können am 31. August, Lugner die letzte Ehre erweisen. Nach der Verabschiedung und öffentlichen Aufbahrung im Stephansdom in der Innenstadt wird der Sarg mit dem Verstorbenen in einem Fahrzeug um die Ringstraße geführt. Der weitere Weg führt zum Einkaufszentrum Lugner City in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, dann endet der öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten vor dem Begräbnis in der Kirche Kaasgraben in Wien-Döbling.