Tod von Lugner ++ Swift-Attentäter mit Staranwalt

Richard Lugner, der schillernde Baulöwe Österreichs, ist am heutigen Montag im Alter von 91 Jahren verstorben. Der Baumeister war ein Fixstern der heimischen Society, ein Mann, der die Öffentlichkeit liebte und von ihr ebenso verehrt wurde. Wo Lugner auftauchte, waren Kameras nicht weit. Mit seinen legendären Sprüchen, den „Tierchen“ an seiner Seite und seinen unvergesslichen Auftritten am Opernball schrieb er Society-Geschichte. Unermüdlich arbeitete der Bauunternehmer bis zuletzt und erarbeitete sich so ein beeindruckendes Millionenvermögen. „Ich bereue nichts“, pflegte er zu sagen und genauso lebte er auch: nach dem Motto „Man lebt nur einmal.“