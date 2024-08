Neue U-Haft im Terror-Fall ++ Flucht aus Spanien

In Wien ist am Donnerstag ein 18-jähriger Iraker festgenommen worden, der in Verbindung zu den Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert stehen soll. Und: Nach einem nervenaufreibenden Versteckspiel mit der spanischen Polizei soll Carles Puigdemont Spanien erneut verlassen haben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 9. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.