„Hätte gerne mit...“ Heißer Sex-Talk mit Tim & Kim

Lucy ist für Tim „die größte Inspiration“

Beim Abwasch mit Lucy nutzte Tim die Gelegenheit, um ein Thema anzusprechen, dass ihm sehr am Herzen lag: „Weißt du, dass du für mich hier eine ganz, ganz große Inspiration bist? Du bist so caring. So wie du bist, würde ich später gerne mal sein.“ Tim fängt an zu weinen. „Du bist so eine bemerkenswerte Frau!“ Gerührt nimmt Lucy ihn in den Arm. Ganz lange halten die beiden sich gedrückt. Lucy ist gerührt, so sehr, dass ihr auch die Stimme versagt.