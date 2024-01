Heinz Hoenig musste das Dschungelcamp verlassen

„Vorsichtsmaßnahme“

Auch Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob betonte, dass es Hoenig gut gehe, sein Auszug eine „Vorsichtsmaßnahme“ gewesen sei. Die letzten zwei Wochen seien „sehr hart“ für Heinz gewesen, was aber auch nicht weiter verwunderlich sei. Denn man müsse bedenken, dass der Schauspieler mit seinen 72 Jahren „dreimal so alt“ wie die meisten seiner Dschungel-Kollegen ist, so Dr. Bob zu RTL.