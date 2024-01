Gewessler stockt Mittel für Klimafonds auf

Gewessler will Menschen für Energiewende begeistern

Laut der Klimaministerin geht es auch darum, möglichst viele Personen für die Energiewende zu begeistern und dabei aktiv Menschen zu unterstützen, „die mitmachen wollen“. Dafür biete der Fonds konkrete Beratungs- und Koordinierungsmöglichkeiten, beispielsweise für Energiegemeinschaften, in denen Haushalte, Unternehmen und Gemeinden Strom teilen. Außerdem umfasse der Klima- und Energiefonds soziale Programme wie ein „Tauschprogramm für alte, stromfressende Elektrogeräte“, das sich insbesondere an armutsbetroffene Haushalte richte.