Welt zu Gast in Tirol, für 30 Schilling Eintritt

Internationales Flair, neue Sportstätten und viele Promis - die Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck waren für die Tiroler wie ein Aufbruch in eine neue Zeit. Im offiziellen Endbericht der Sportveranstaltung findet sich auch so manches Schmankerl. Teil 3 der „Krone“-Serie, im Zuge derer wir zurück auf die Heimspiele vor 60 Jahren blicken.