Alko- und Drogenlenker: Kontrollen im Fasching

Die Zahl der Alko-Unfälle auf Burgenlands Straßen sank im vergangenen Jahr zwar von 98 auf 81, die Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer nahmen gegenüber 2022 jedoch von 838 auf 855 zu. Fast 40 Prozent betrug sogar die Steigerung der Anzeigen gegen Drogenlenker, konkret ging die Zahl der Fälle von 112 auf 150 deutlich in die Höhe. „Vorrangiges Ziel ist die Verkehrssicherheit und eine Senkung der Unfallzahlen. Darauf werden unsere Beamten zum Ausklang des Faschings und der Ballsaison ganz besonders achten“, kündigt Landespolizeidirektor Martin Huber an. Wegen des Kontrolldrucks konnten die Mängel und Beanstandungen beim Schwerverkehr bereits stark reduziert werden.