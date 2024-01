Frühchen nach Geburt an Nabelschnur versorgt

„Körperkontakt mit Baby kann so aufgebaut werden“

Aber nicht nur die medizinischen Vorteile seien evident. „Obwohl die Kinder Frühchen sind, können die Eltern in der Zeit der ersten Stabilisierung und Versorgung an der Erstversorgungseinheit bereits den Körperkontakt mit dem Baby aufbauen. Sie können die Füßchen massieren, der Papa kann die Nabelschnur durchschneiden“, schildert Elke Griesmaier-Falkner, stellvertretende Leiterin der Neonatologie. Ein emotionaler Mehrwert, der den Stress und die Ängste in den ersten Minuten nach der Geburt zumindest teilweise lindern kann.