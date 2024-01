Wohin es die Tiroler heuer in den Urlaub zieht

„Vier-Sterne-Hotels sind heute Mindeststandard“

Interessant dabei: „Die Tiroler legen im Urlaub viel mehr Wert auf Qualität als früher. Vor 20 Jahren galten Vier-Sterne-Hotels noch als unleistbarer Luxus, heute gehören sie zum Mindeststandard“, sagt Kröll. Ganz oben auf der Liste stand im Vorjahr erneut Italien. „Diesbezüglich sind die Tiroler Traditionalisten. Italien ist leicht erreichbar und man kann auch spontan bei unseren südlichen Nachbarn einen Urlaub buchen.“ Die Silbermedaille geht an Kroatien. Was viele wohl nicht vermuten würden: Deutschland liegt auf dem dritten Platz. „Kurzaufenthalte in den Städten dort werden immer beliebter. Auch ein Besuch bei den Adventmärkten steht hoch im Kurs“, weiß Kröll. Indes führte bei den Flugreisen im Vorjahr Griechenland die Top-Liste an.