Gold für Gfrerer! Salzburger eine Klasse für sich

In eindrucksvoller Manier krönte sich der Salzburger Andreas Gfrerer im Rahmen der Youth Olympic Games in Gangwon (KOR) zum Jugend-Olympiasieger. Der 17-Jährige feierte in der Nordischen Kombination einen Start-Ziel-Sieg, nachdem er nach einem tollen Sprung als Führender auf die Loipe ging.