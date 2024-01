Retail-Gesellschaft von Signa jetzt auch pleite

Sanierung der Signa Holding bald ohne Eigenverwaltung

Am Montag steht bei der insolventen Signa Holding am Handelsgericht Wien eine Prüfungstagsatzung an. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 berichtete, ist davon auszugehen, dass die Behörde dem Antrag Folge leisen wird und das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung fortgeführt wird. Das würde bedeuten, dass das Management der Signa weitere Macht abgeben muss.