Blauer Schimmer | Rote Randfigur

Blauer Schimmer. „Es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir“ - der Schluss- und Kernsatz in der groß inszenierten Wahlkampf-Auftaktrede von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag in Wels. Wen Nehammer mit „mir“ meinte, ist klar, natürlich sich selbst. Wen er mit „ihm“ meinte, auch: FPÖ-Chef Herbert Kickl, den in allen Umfragen derzeit Erstplatzierten. Nehammer, mit der ÖVP nur Umfrage-Dritter, versucht, alles auf ein Duell gegen den FPÖ-Chef zuzuspitzen. Wobei es kein Kampf gegen die Blauen ist, schon gar nicht gegen deren Sympathisanten. Denn ÖVP und FPÖ trennt im Stil zwar einiges, inhaltlich dagegen wenig. So könnte passieren, dass, wie Blau-Denker Andreas Mölzer in der „Krone“ schrieb, die Wähler lieber zum blauen Schmied als zum türkis-schwarzen Schmiedl gehen. Möglich freilich auch, dass sie den freundlicheren Kandidaten wählen, wenn dessen Politik ohnehin kräftig blau schimmert.