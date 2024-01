Skifahrer aus dem Burgenland brutal überfallen

Eine böse Überraschung erlebte ein Gast aus dem Bezirk Neusiedl am See mitten in der Nacht in Schladming in der Steiermark. Am Samstag gegen 1 Uhr war er mit einem Freund (20) auf dem Heimweg von einem Tanzlokal ins Quartier, als der 19-Jährige in einer Seitengasse von Unbekannten bedroht wurde. Die Männer wollten ihm die Geldbörse und das Handy rauben.