Kinder brauchen Freiräume und gute Vorbilder!

Gibt man Kindern Freiräume, dann fördert das ihre Entwicklung. Natürlich geht dabei auch so manches schief - aber zum Erwachsenwerden gehört eben auch, mit Rückschlägen umzugehen. Das Problem: Diese Freiräume sind teils verloren gegangen. „Früher spielte sich Kindheit vor allem draußen ab, oft in der Kinderhorde, abseits der Kontrolle durch Erwachsene. Heute hetzen die Kinder von einem Förderunterricht zum nächsten oder werden in der digitalen Welt allein gelassen.“ Es gehe folglich darum, gezielt kindgerechte Lebensräume zu gestalten: „Leider werden die Bedürfnisse von Kindern in der Raumplanung viel zu wenig berücksichtigt. Die meisten Freizeitangebote sind zudem mit Kosten und Leistungsdruck verknüpft.“ Auch für diese Problematik will „Wir KINDER VORarlbergs!“ sensibilisieren.