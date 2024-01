Ein Haubenkoch bittet zum kulinarischen Tanz

Ein Kochbuch mit 60 Rezepten rund um den Sautanz bei Spitzenkoch und Gault-&-Millau-Koch des Jahres 2021 Max Stiegl. Hier wird das Schwein von Kopf bis Fuß verkocht. Max Stiegl hat klassische Rezepte verfeinert und neue Kreationen geschaffen, zudem zeigt er Rezepte fur Mutige, die noch nicht alles probiert haben. So finden sich Gerichte von gesottenem Rüssel in Bier über Blunz-Suppe bis Schweinsfuß-Medaillons. Hobbyköchen wird erklärt, worauf man beim Kauf von Fleisch und Innereien achten muss, wenn gerade kein Sautanz in der Nähe stattfindet, und wie vielfältig einsetzbar Schwein in der Küche ist.